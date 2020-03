Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Regierungskabinett hat die Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld auf den parlamentarischen Weg gebracht, die die Koalition zur Abfederung wirtschaftlicher Folgen der Coronavirus-Epidemie vereinbart hat. Der entsprechende Entwurf sei im Umlageverfahren beschlossen worden und solle "einen Schutzschirm für Arbeitsplätze in Deutschland" ermöglichen, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD). "Wir sind gut aufgestellt und vereinfachen jetzt den Zugang zu Kurzarbeit", erklärte er.

Nach dem jüngsten Beschluss des Koalitionsausschusses will die Koalition die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie mit Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld und Liquiditätshilfen für Unternehmen eindämmen. Unter anderem sollen die Sozialversicherungsbeiträge vollständig von der Bundesagentur für Arbeit erstattet und das Quorum der von einem Arbeitsausfall notwendigerweise betroffenen Beschäftigten auf bis zu 10 Prozent verringert werden. Auch soll Kurzarbeitergeld von Leiharbeitnehmern bezogen werden können.

"Wir erleben in vielfacher Hinsicht wirtschaftliche Störungen", sagte Heil. Bereits am Freitag ist die erste Lesung geplant, die zweiten und dritten Lesungen sollen in der kommenden Sitzungswoche folgen. Eine Verabschiedung könnte demnach durch den Bundesrat am 3. April erfolgen. Heil betonte, für die Maßnahmen würden keine zusätzlichen Mittel aus dem Bundeshaushalt benötigt, da die Bundesagentur für Arbeit über eine Rücklage von 26 Milliarden Euro verfüge.

Zudem will die Regierung Vorschläge für Liquiditätshilfen für Unternehmen unterbreiten, die besonders von den Auswirkungen des Coronavirus betroffen sind. Dazu werde er noch diese Woche mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) öffentlich informieren, kündigte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) bei derselben Pressekonferenz an. "Es ist eine ungewöhnlich ernste Lage", betonte er. Die Regierung wolle aber zu jedem Zeitpunkt die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um "zu verhindern, dass das Coronavirus die Wirtschaft infiziert".

