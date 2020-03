Mainz (ots) - In Köln und Umgebung finden derzeit die Dreharbeiten für ein Drama mit dem Arbeitstitel "Die Zukunft ist ein einsamer Ort" statt, eine Kinokoproduktion mit der ZDF-Redaktion Das kleine Fernsehspiel. Regie führen Martin Hawie und Laura Harwarth, die zusammen auch das Drehbuch schrieben. In den Hauptrollen sind Lucas Gregorowicz, Katharina Schüttler und Denis Moschitto zu sehen.Der bisher unbescholtene Frank (Lucas Gregorowicz) überfällt einen Geldtransporter und stellt sich anschließend der Polizei. Im Gefängnis trifft er auf den ebenso skrupellosen wie misstrauischen Libanesen Fuad (Denis Moschitto), der von seinem Clan geschützt wird. Frank mischt sich in die Drogengeschäfte im Gefängnis ein und gerät dabei zwischen die beiden rivalisierenden Gruppen von deutschen und arabischstämmigen Insassen. Einzig zu Wärterin Susanna (Katharina Schüttler) baut Frank ein Vertrauensverhältnis auf - nicht ahnend, dass Susanna Teil von Fuads Geschäften ist und ein sexuelles Verhältnis mit ihm hat.Was nur Frank weiß: Seine Frau Maren und sein Sohn Jonas starben in Folge eines Autounfalls. Fuad war der Fahrer des Tatwagens und beging Fahrerflucht, die ungesühnt blieb. Frank sinnt auf Rache."Die Zukunft ist ein einsamer Ort" wird produziert von HUPE Film Fiktion Produktion GmbH (Produzent: Andreas Brauer) in Koproduktion mit der ZDF-Redaktion Das kleine Fernsehspiel, gefördert von Film- und Medienstiftung NRW, Deutscher Filmförderfond. Die ZDF-Redaktion hat Christian Cloos. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis 20. März 2020. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.Ansprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/diezukunftisthttps://twitter.com/ZDF_DKFhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4543050