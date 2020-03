Mainz (ots) -Woche 11/20Mittwoch, 11.03.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.45 Die sieben großen Lügen der GeschichteDeutschland 20196.25 ZDF-HistoryDie großen Fälscher der GeschichteDeutschland 20166.55 Frontal 21-DokumentationTodesflug MH17 - Den Tätern auf der SpurDeutschland 20197.25 Hightech-Gangster - Superblüten und Bankraub onlineDeutschland 2018( weiterer Ablauf ab 8.13 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:15.50 Panzer!Werkzeug der UnterdrückungDeutschland 201716.35 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltDistanzwaffenDeutschland 201717.20 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltKrieg zur SeeDeutschland 201718.05 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltKraft der ZerstörungDeutschland 201718.50 Der Zweite WeltkriegDer ÜberfallDeutschland 201819.35 Der Zweite WeltkriegAngriff auf EuropaDeutschland 2018( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:20.55 Der Zweite WeltkriegDie Welt am AbgrundDeutschland 201821.40 Der Zweite WeltkriegVernichtungskriegDeutschland 201822.25 Der Zweite WeltkriegAn allen FrontenDeutschland 201823.05 Der Zweite WeltkriegTotaler KriegDeutschland 201823.50 Der Zweite WeltkriegDer Weg in den UntergangDeutschland 20180.30 heute journal0.55 Der Zweite WeltkriegÜbermachtDeutschland 20181.40 Der Zweite WeltkriegVerbrannte ErdeDeutschland 20182.25 Der Zweite WeltkriegSchlachtfeld DeutschlandDeutschland 20183.10 Der Zweite WeltkriegApokalypseDeutschland 20183.55 Panzer!Werkzeug der UnterdrückungDeutschland 20174.40 Panzer!Gefecht und GeschäftDeutschland 2017Woche 11/20Donnerstag, 12.03.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.25 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltSchneller als der GegnerDeutschland 20176.10 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltKrieg zur SeeDeutschland 20176.55 ZDF.reportageDie TruckerGehetzt, gestoppt, geliefertDeutschland 20207.25 ZDF.reportageDie TruckerVolle Ladung StressDeutschland 20207.53 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress7.55 ZDF.reportageDie TruckerTag und Nacht auf AchseDeutschland 2020( weiterer Ablauf ab 8.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:10.40 Die AbschlepperImmer Ärger im AutoknastDeutschland 2015( weiterer Ablauf ab 11.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen beachten:12.45 Saubere Autos, schmutzige Batterien - Kobaltabbau im KongoDeutschland 2020"Ausgedieselt - Autofahrer zahlen die Zeche" entfällt13.30 Grüne Mythen - Die großen Irrtümer der NachhaltigkeitDeutschland 202014.15 ZDFzoomMangelware Medizin?Corona, China und der ArzneimittelmarktDeutschland 202014.40 ZDF-HistoryGrippe, Pest und Cholera - Die Geschichte der großen SeuchenDeutschland 202015.15 Spanische Grippe - Das Geheimnis des Killer-VirusGroßbritannien 201816.00 Outbreak in MontrealDie Angst vor der Super-Seuche16.45 auslandsjournal - die doku: In Quarantäne -Chinas Kampf gegen das CoronavirusDeutschland 202017.20 auslandsjournal - die dokuZwischen Pandemie und Hysterie -Wie das Coronavirus die Welt erschüttertDeutschland 202018.05 ZDF.reportageVorsicht, Ansteckungsgefahr!Deutschland und die Corona-KriseDeutschland 2020"ZDF.reportage: Vorsicht, Ansteckungsgefahr! Deutschland in derCorona-Krise" (30') entfällt( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.10 Mord im KonsulatMohammed bin Salman und der Fall KhashoggiUSA 202022.50 Geheimes Saudi-ArabienAuf den Spuren des TerrorsGroßbritannien 201723.35 Geheimes Saudi-ArabienAuf der Spur des GeldesGroßbritannien 20170.20 Geheimes Saudi-ArabienAufbruch und UnterdrückungGroßbritannien 20171.05 heute journal( weiterer Ablauf ab 1.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:2.55 Terra XFaszination UniversumIm Bann der AstrologieDeutschland 20193.40 Terra XFaszination UniversumUnser kosmisches SchicksalDeutschland 20194.25 Terra XFaszination UniversumDer Urknall: Das Rätsel des AnfangsDeutschland 2018Woche 11/20Freitag, 13.03.Bitte Programmänderung beachten:4.45 ZDF-HistoryPirat! Die großen Freibeuter der GeschichteDeutschland 2016"ZDF-History: Superhelden der Geschichte - Von Odysseus bisMandela" entfälltWoche 12/20Samstag, 14.03.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:2.15 Hexenwahn - Die DokumentationDeutschland 2014"Burgen - Mythos und Wahrheit: Feste Mauern" entfällt2.45 Burgen - Mythos und WahrheitDie Zeit der RitterDeutschland 20193.30 Burgen - Mythos und WahrheitBollwerke der MachtDeutschland 2019( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen )Montag, 16.03.Bitte Programmänderung beachten:9.15 Ermittler!Nur ein UnfallDeutschland 2020"Täterjagd: Der Fall Nelly Crémel" entfällt( weiterer Ablauf ab 10.00 Uhr wie vorgesehen )Mittwoch, 18.03.Bitte Programmänderung beachten:8.45 Mördern auf der SpurLeiche gesuchtDeutschland 2016"Mörderjagd: Mord ohne Leiche" entfällt( weiterer Ablauf ab 9.30 Uhr wie vorgesehen )Donnerstag, 19.03.Bitte Programmänderung beachten:5.45 Öl, Macht und Religion - Saudi-Arabien und der IranNeue KriegeUSA 2018"Iran - Zwischen Mullahs und Moderne" um 5.30 Uhr entfällt( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen )Woche 16/20Dienstag, 14.04.Bitte Programmänderungen beachten:19.30 Mysterien des WeltallsDas UnbewussteMit Morgan FreemanUSA 2010"Body Language - Geheimnisvolle Körpersprache" entfällt( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )Woche 17/20Montag, 20.04.Bitte Programmänderungen beachten:13.30 Mysterien des WeltallsMann? Mysterien des WeltallsMann? Frau? Oder beides?Mit Morgan FreemanUSA 2016"Body Language - Geheimnisvolle Körpersprache" entfällt( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen )Dienstag, 21.04.Bitte Programmänderungen beachten:5.00 Mysterien des WeltallsDas UnbewussteMit Morgan FreemanUSA 2010"Body Language - Geheimnisvolle Körpersprache" entfällt( weiterer Ablauf ab 5.45 Uhr wie vorgesehen )