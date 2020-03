Im Januar legten die Auftragseingänge um real 7 % im Vergleich zum Vorjahr zu. Für dieses Plus sind laut VDMA vor allem einige Großaufträge verantwortlich, die im Januar in die Bücher kamen. "Wir müssen zudem damit rechnen, dass sich die Auswirkungen der Corona-Krise in den nun anstehenden Berichtsmonaten deutlich in den Orderzahlen widerspiegeln werden", sagte VDMA-Chefvolkswirt Dr. Ralph Wiechers. Besonders positiv schlugen im Januar die Bestellungen aus dem Inland zu Buche (plus 11 %), aber auch aus den Nicht-Euro-Ländern erhielten die Maschinenbauer 8 %mehr Orders. Aus den Euro-Partnerländern ...

