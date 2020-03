10. März (WNM/Reuters) - Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen hat weltweit 114.000 überschritten. * Weltweit sind mehr als 114.300 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Laut einer Reuters-Liste von Regierungsmeldungen sind über 4.000 Menschen an den Folgen gestorben. * China meldete am Montag 19 neue Fälle, verglichen mit 40 Fällen am Tag zuvor. Insgesamt wurden 80.754 Fälle auf dem chinesischen Festland bestätigt. * Italien hat nach 9.172 Fällen und 463 Todesfällen alle öffentlichen ...

