Guten Tag,am Tag nach dem großen Corona-Crash läuft es genauso, wie an vielen ähnlichen Tagen in den letzten Jahrzehnten, wenn die Börsen geradezu irrational nach unten krachten. Heute schlägt erst einmal die Stunde der Schnäppchenjäger. Denn natürlich liefern viele Indices und auch einzelne Titel gute Einstiegskurse. Allerdings sei hier auch eine ganz klare Warnung formuliert: Denn auch, wenn beispielsweise der DAX heute (zur Stunde) rund 2 % zulegen kann, ist noch längst nicht raus, ob wir am gestrigen Montag das tatsächliche Tief gesehen haben.Das kann man schon daran ablesen, dass wir derzeit inzwischen deutlicher unter dem Tageshoch notieren. Nach Abstürzen wie dem gestrigen braucht der Markt schlichtweg mindestens einige Tage, um sich zu sammeln und die Ausgangslage neu zu sortieren und zu bewerten. Schnellschüsse können zwar Glückstreffer werden. Wer allerdings eine nachhaltige Investmentstrategie verfolgt, der sollte hier tatsächlich Geduld zeigen, bis eine Bodenbildung belastbarer ausschaut. Was nicht heißt, dass man sich nicht trotzdem die eine oder andere Aktie bereits parat legen sollte.

