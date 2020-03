Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Patrick DeWayne blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Allianz wieder. Gestern notierte die Aktie des Versicherers so tief wie seit Anfang 2019 nicht mehr. Heute hat nun eine deutliche Erholung bei der Allianz eingesetzt. Bei den Verkäufen steht Thomas Cook auf dem zweiten Platz. Die Tourismusbranche steht vor dem Beginn der Sommersaison. Und schon jetzt scheint sicher, dass diese Saison angesichts der Coronavirus-Ängste keine leichte für die gesamte Branche werden wird.