Das Plus auf dem Konto der Übertragungsnetzbetreiber nähert sich damit wieder den 2,5 Milliarden Euro. An allen Wochenenden im Februar waren zudem lange Phasen mit negativen Börsenstrompreisen zu verzeichnen.Im Februar ist der Überschuss auf dem EEG-Konto um rund 200 Millionen Euro angestiegen. Er lag zum Monatsende bei 2,432 Milliarden Euro, wie die Übertragungsnetzbetreiber am Dienstag veröffentlichten. Damit bleibt er deutlich unter Vorjahresniveau: Damals waren es knapp 5,7 Milliarden Euro, die auf der Habenseite standen. Wegen des windigen Wetters im Februar gab es einen neuen Einspeiserekord ...

