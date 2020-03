Ein Blick auf den KMU-Anleihen-Markt von Angela Leser:

Covid-19 beherrschte in den vergangenen Tagen und Wochen die Märkte. Während die Preise für Schutzmasken und Desinfektionsmittel auf einigen Online-Plattformen in schwindelerregende Höhen schossen, ging es an den Wertpapierbörsen in die umgekehrte Richtung. Auch der Markt für KMU-Anleihen konnte sich der negativen Stimmung nicht entziehen. Dennoch gab es auch kleine Lichtblicke und für Bonds mit solider Bilanz könnten sich interessante Einstiegsniveaus ergeben.

Ganz gleich ob Messen, Fußballspiele oder der wöchentliche Familieneinkauf, das neuartige Coronavirus hat längst auf alle Lebensbereiche übergegriffen. Die Börse macht da keine Ausnahme. Gefährdete Produktions- und Lieferketten sowie nicht immer rationale Auswirkungen auf das Nachfrageverhalten stellen Unternehmen und Gesamtwirtschaft vor Herausforderungen und schüren Unsicherheit. Insbesondere an den Aktienmärkten zogen zahlreiche Anleger die Reißleine, es kam zu gravierenden Kurseinbrüchen.

Umgekehrt sprechen gewiefte Analysten von Gewinnmöglichkeiten bei "Quarantäne-Aktien". Gemeint sind die Papiere solcher Unternehmen, die von eventuellen Schutzmaßnahmen profitieren könnten, wie z.B. Amazon, Hellofresh oder Teamviewer. Teamviewer-Großaktionär Permira nutzte den Kurssprung dann auch direkt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...