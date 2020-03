Der erneute Rutsch des Deutschen Aktienindex am Nachmittag bestätigt eindrucksvoll, wie fragil das Fundament der heute Morgen noch gestarteten Erholung war. Nachdem sich an der Wall Street die vorbörslich aufgebauten Gewinne mit Beginn des Handels in Luft auflösten, zogen auch die Anleger in Frankfurt bei ihren Positionen wieder den Stecker und schickten den Deutschen Aktienindex ins Minus. Am Morgen war der Index noch zurück über die 11.000er Marke geklettert. Nach dem weltweiten Börsencrash gestern ...

