NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Continental nach einem Treffen mit Managern des Autozulieferers auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 119 Euro belassen. Diese hätten einen besonders offenherzigen Überblick über die einzelnen Geschäftsfelder und die Strategie gegeben, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mut mache der Auftragsbestand im Segment Automotive, Sorgen bereite dagegen das Reifengeschäft./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2020 / 10:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2020 / 10:08 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005439004

