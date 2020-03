Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den JPY Futures Märkten am Montag um 1,8K Kontrakte gesunken ist. Das Volumen baute seinen Aufwärtswtrend um 30K aus. USD/JPY hat den 200-Tage-SMA von 108,30 zum Ziel Die Abwärtskorrektur des USD/JPY traf in der Nähe der 101,00 auf eine Unterstützung. Der Rückgang des Open Interest ...

