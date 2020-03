Wie ist die Lage bei den Halbleiterspezialisten nach den beiden Verkaufswellen durch COVID-19? AMD, Nvidia, Infineon und Intel bewegen sich in einem Zukunftsmarkt, dennoch haben die Papiere teils Wochenverluste bis zu 30 Prozent hinnehmen müssen. Nach dem schwarzen Montag am 9. März notieren die Papiere wieder leicht im Plus.Der Grafikprimus gehört vorbörslich mit einem Plus von an die drei Prozent zu den Gewinnern im Nasdaq. Nachdem das Papier am Vortag mit einem Minus von 7,74 Prozent aus dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...