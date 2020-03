Spätestens seit die Fed die Zinsen in einem überraschenden Schritt gesenkt hat, muss der Rahmen für eine Analyse der Zinspolitik der Zentralbanken neu durchdacht werden.Petit-Lancy - Spätestens seit die US Notenbank am 3. März die Zinsen in einem überraschenden Schritt um 50bps gesenkt hat, muss der Rahmen für eine Analyse der Zinspolitik der Zentralbanken neu durchdacht und teils auch in Frage gestellt werden. Abgesehen von der Ausnahmesituation, in welcher wir uns aufgrund des COVID-19 befinden, hat zudem auch noch ein Ölpreisschock die Finanzmärkte zum...

Den vollständigen Artikel lesen ...