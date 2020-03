FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für DWS von 40 auf 35 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Wegen der negativen Entwicklung der Aktienmärkte gehe er im ersten Halbjahr 2020 von einem rückläufigen verwaltenden Vermögen und sinkenden Gebühren für den Fondsanbieter aus, schrieb Analyst Markus Mischker in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im zweiten Halbjahr aber rechnet Mischker mit einer Erholung, so dass die positiven Kurstreiber - eine sinkende Kostenbasis, eine attraktive Dividendenrendite und ein guter Mix der Vermögensanlagen - wieder zum Tragen kommen dürften./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2020 / 15:29 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2020 / 16:38 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000DWS1007

DWS GROUP-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de