Kabinett bringt Erleichterungen für Kurzarbeit auf den Weg

Das Regierungskabinett hat die Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld auf den parlamentarischen Weg gebracht, die die Koalition zur Abfederung wirtschaftlicher Folgen der Coronavirus-Epidemie vereinbart hat. Der entsprechende Entwurf sei im Umlageverfahren beschlossen worden und solle "einen Schutzschirm für Arbeitsplätze in Deutschland" ermöglichen, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD).

Italien bereitet wegen Coronavirus Schuldenmoratorium vor

Italiens Regierung bereitet ein Moratorium für private Schulden vor. Die stellvertretende Wirtschaftsministerin des Landes, Laura Castelli, sagte in einem Radiointerview, dies betreffe nicht nur Hypothekenkredite, sondern auch kleinere Buchkredite und revolvierende Kreditlinien von Unternehmen. "Wir haben die Banken aufgefordert, uns so viel wie möglich zu helfen und wir haben ihre volle Unterstützung", sagte sie.

Kommission lobt Italien für "mutige Maßnahmen" gegen Coronavirus

Die EU-Kommission hat die von Italien landesweit verhängten Reise- und Versammlungsbeschränkungen wegen des Coronavirus begrüßt. Vize-Kommissionspräsident Valdis Dombrovskis lobte "sehr mutige Maßnahmen", um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Die Behörde wisse, dass dies "eine große Belastung für das italienische Volk" sei. "Aber es ist besser, diese mutigen Maßnahmen jetzt zu ergreifen, um so viele Menschen wie möglich vor dem Virus zu schützen."

EU setzt Slot-Regelung für Airlines wegen Corona-Virus aus

Die Europäische Kommission hat die sogenannten Slot-Regelungen für europäische Fluggesellschaften temporär ausgesetzt. Das ermöglicht den Airlines, ihre Kapazitäten während der Corona-Krise zurückzufahren, ohne den Verlust lukrativer Start- und Landerechte zu riskieren.

Kommission und Parlament fordern von EU-Staaten Solidarität im Kampf gegen Virus

Vor Beratungen der Staats- und Regierungschefs über die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus haben die EU-Kommission und das Europaparlament von den Mitgliedstaaten mehr Solidarität untereinander gefordert. "Ohne Solidarität kommen wir nicht weit", sagte EU-Katastrophenschutzkommissar Janez Lenarcic im EU-Parlament.

Altmaier will EU-Industriestrategie zum Kernthema machen

Deutschland will die am Dienstag vorgestellte EU-Industriestrategie eng begleiten und sie zu einem Kernthema der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020 machen. Das erklärte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). "Wir brauchen eine moderne Industriepolitik, um den Herausforderungen von Digitalisierung, Globalisierung und Zukunftstechnologien zu begegnen", erklärte Altmaier. "Wir müssen alle Kräfte bündeln, um Schlüsseltechnologien in Europa zu stärken. Nur so können wir Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplätze langfristig sichern."

US-Präsident Trump fordert Fed erneut zu Zinssenkung auf

US-Präsident Donald Trump hat die Notenbank vor der Sitzung des Offenmarktausschusses FOMC in der nächsten Woche zu einem deutlichen Zinsschnitt aufgefordert. "Unsere Federal Reserve ... sollte den Leitzins auf das Niveau der mit uns konkurrierenden Nationen senken", schrieb Trump im Kurznachrichtendienst Twitter. Die Fed müsse in dieser Hinsicht führend sein, nicht hinterherhinken.

Trump kündigte Hilfen für Airlines und Kreuzfahrtunternehmen an

US-Präsident Donald Trump hat Hilfen für besonders von der Coronavirus-Epidemie betroffene Branchen der US-Wirtschaft und eine Zuzahlungsbefreiung für Versicherte bei Corona-Tests angekündigt. Trump sagte nach einem Treffen mit Vertretern von Versicherern im Weißen Haus, die Regierung werde Fluggesellschaften und Kreuzfahrtreedereien helfen. Nach Angaben von Vizepräsident Mike Pence haben die Versicherer zudem angekündigt, von Versicherten keine Zuzahlung für Tests auf das Coronavirus zu verlangen.

USA verschieben Ölverkauf aus strategischer Reserve

Das US-Energieministerium hat einen für Dienstag geplanten Verkauf von Öl aus der Staatsreserve abgesagt. Diese Entscheidung soll einer Stützung des Ölpreises dienen, der am Montag den stärksten Rückgang seit 1991 verzeichnete. Der Verkauf aus der Staatsreserve hätte das Angebot am Markt um 12 Millionen Barrel erhöht. Ein neuer Termin für den Verkauf wurde zunächst nicht angesetzt.

Weltweit zweiter HIV-Patient laut Ärzten "geheilt"

Zum zweiten Mal weltweit gilt ein HIV-Patient als "geheilt": Das teilten die behandelnden Ärzte des sogenannten Londoner Patienten mit, nachdem sich der Mann einer Stammzellentransplantation unterzogen hatte. Der Patient zeige seit 30 Monaten keine Symptome einer HIV-Infektion mehr, hieß es in ihrer Studie in der Fachzeitschrift "The Lancet HIV".

Brinkhaus: Bundestag gibt 1 Milliarde Euro für Corona-Forschung

Zur Bekämpfung des Coronavirus wird der Bundestag bis zu 1 Milliarde Euro zusätzlich zur Verfügung stellen. Das verkündete Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus. "Wir helfen auch als Parlament, wo wir helfen können", sagte Brinkhaus vor der Sitzung der CDU/CSU-Fraktion.

Spanische Regierung verbietet wegen Coronavirus Flüge nach Italien

Die spanische Regierung hat wegen der Coronavirus-Epidemie Direktflüge zwischen Spanien und Italien von Mittwoch an für mindestens zwei Wochen verboten. Spanien hat bisher mehr als 1.200 mit dem Coronavirus infizierte Personen registriert.

Nordrhein-Westfalen untersagt wegen Coronavirus Großveranstaltungen

Nach Bayern verbietet auch Nordrhein-Westfalen Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern. Die Landesregierung verabschiedete einen Erlass, in dem die Kommunen dazu verpflichtet werden, Veranstaltungen mit mehr als 1.000 zu erwartenden Besuchern abzusagen.

Söder: Bayern lässt keine Veranstaltungen mit über 1.000 Besuchern zu

Bayern verbietet Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern. Das sehen Allgemeinverfügungen vor, für die das bayerische Kabinett in München nach Angaben von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die gesetzlichen Grundlagen gelegt hat.

Putin äußert sich erstmals zu Machtsicherung im Zuge der Verfassungsreform

Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich erstmals dazu geäußert, wie er auch nach dem Ende seiner Amtszeit 2024 seine Macht sichern könnte. Bei einem überraschenden Auftritt im russischen Parlament sagte Putin, dass es einen Präsidentschafts-"Neustart" geben könnte, der ihm eine erneute Kandidatur erlauben würde. Kurz nach der Rede billigten die Abgeordneten die von Putin angestoßene Verfassungsreform in zweiter Lesung.

Erdogan: Treffen mit Merkel und Macron zu Flüchtlingskrise am Dienstag in Istanbul

Im Flüchtlingsstreit mit der EU empfängt der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nach eigenen Angaben in der nächsten Woche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron. "Wir kommen am nächsten Dienstag in Istanbul zusammen", sagte Erdogan nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu.

EU-Kommission will Europas Industrie für globalen Wettbewerb rüsten

Die EU-Kommission will Europas Industrie für den globalen Wettbewerb und den grünen und digitalen Wandel rüsten. Dieser "neue geopolitische Kontext erfordert ein radikales Umdenken", erklärte Industriekommissar Thierry Breton. Dafür will die Behörde insbesondere die Wettbewerbsregeln überprüfen und überarbeiten. Auch kleine und mittlere Unternehmen sollen gezielt gefördert werden.

Merkel empfängt libyschen General Haftar im Bundeskanzleramt

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den libyschen General Chalifa Haftar im Bundeskanzleramt empfangen. Merkel habe bekräftigt, dass sich der seit Jahren andauernde Libyen-Konflikt auf militärischem Wege nicht lösen lasse, teilte ihr Sprecher Steffen Seibert im Anschluss mit. Deshalb seien ein Waffenstillstand und Fortschritte im politischen Prozess "gemäß den Beschlüssen der Berliner Konferenz" nötig.

+++ Konjunkturdaten +++

USA

Redbook: Einzelhandelsumsatz erste Woche März -0,1% gg Feb

Redbook: Einzelhandelsumsatz erste Woche März +6,0% gg Vorjahr

