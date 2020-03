Die Ölpreise haben sich am Dienstag etwas von einem der heftigsten Einbrüche in der Geschichte erholt. Ausschlaggebend war die Erholung an den Aktienmärkten, die jedoch schwankungsanfällig verlief. Zur Beruhigung der Anleger trug vor allem die Aussicht auf konjunkturstabilisierende Maßnahmen durch die US-Regierung bei.Am Abend kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 37,20 US-Dollar. Das waren 2,84 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI stieg um ...

