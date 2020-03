Die britische Gesundheitsministerin Nadine Dorries hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Ein Test sei positiv ausgefallen, sagte Dorries am Dienstag.



Sie habe sich in eine Heimquarantäne begeben. Großbritannien gehört bislang nicht von den besonders stark betroffenen Ländern. Bis Dienstag gab es dort 382 bestätigte Infektionen, das entspricht 0,6 Infektionen pro 100.000 Einwohner. In Deutschland ist die Infektionsdichte derzeit mehr als dreimal so hoch.



Allerdings gab es in Großbritannien bereit sechs Todesopfer, in Deutschland bislang zwei.