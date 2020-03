Mary Kay Inc., ein führendes Unternehmen, das sich für Befähigung und Unternehmertum von Frauen einsetzt, meldete heute, dass Viktoriia Zoria-Iatsenko, Geschäftsführerin von Mary Kay Ukraine, von der Zeitschrift Vlast Deneg (Die Macht des Geldes) zu einer der führenden 25 Geschäftsfrauen der Ukraine ("Top 25 Business Women in Ukraine") in der Kategorie "Beauty Industry" (Schönheitsbranche) ausgezeichnet wurde.

Die Auszeichnung von Viktoriia Zoria-Iatsenko ist der jüngste von 50 Produkt- und Branchenpreisen, die Mary Kay Europe im Verlauf des letzten Jahres gewonnen hat, was das andauernde Engagement des Unternehmens belegt, Frauen zu Führungspositionen sowie zu Erfolg zu verhelfen.

"Das Motto von Mary Kay Europe lautet, sich nur mit dem Besten zufrieden zu geben", kommentierte Tara Eustace, Präsidentin von Mary Kay Europe. "Seit mehreren Jahrzehnten spielt unser Unternehmen eine entscheidende Rolle bei der Beseitigung von Barrieren für die Befähigung von Frauen, sodass sie beruflich wie privat ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Wir möchten, dass sie an sich selbst glauben und ihre Fähigkeiten und Kompetenzen in einer Vielzahl von Disziplinen einsetzen." Das Länderführungsteam von Eustace besteht zu 80 aus Frauen.

Nachstehend sind einige Auszeichnungen aufgelistet:

Vortrefflichkeit im Bereich Führungsfunktion, Unternehmertum und Befähigung von Frauen

Vortrefflichkeit im Bereich soziale Verantwortung und Compliance

Vortrefflichkeit im Direktverkauf

Vortrefflichkeit im Bereich digitale Bildung und gedruckte Tools

Höchste Produktqualität

Mit mehr als 1.500 Patenten und einem Team von Wissenschaftlern, die sich der Herstellung innovativer Produkte widmen, die auf bewährten Ergebnissen basieren, wurden Mary Kay-Produkte 2019 mit mehr als 35 Preisen ausgezeichnet. Von den Produkten, die von der Schönheitsbranche und Verbrauchern ausgezeichnet wurden, erhielten das TimeWise Miracle Set 3D, TimeWise 3D Foundations, TimeWise Repair Lifting Bio-Cellulose Mask und die neu eingeführten Mary Kay Hydrogel Eye Patches die meisten Preise.

Globale Auszeichnungen

2019 wurde David Holl, CEO von Mary Kay, vom Reputation Institute RepTrak als einer der "10 Most Reputable CEOs in the World" (Die 10 angesehensten CEOs der Welt) ausgezeichnet.

Mary Kay gewann beim Boston College International Corporate Citizenship Film Festival "Fan Favorite" und "Best in Show" (kleine Kategorie) für sein Video über häusliche Gewalt.

Über Mary Kay

Mary Kay Ash, die als bedeutende Unternehmerin ihrer Generation einen wichtigen Beitrag zur Karriereförderung von Frauen geleistet hat, gründete ihr Kosmetikunternehmen vor mehr als 56 Jahren mit drei Zielen: Frauen lohnende Möglichkeiten zu bieten, unwiderstehliche Produkte anzubieten und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Dieser Traum hat sich zu einem mehrere Milliarden Dollar schweren Unternehmen mit Millionen von unabhängigen Außendienstmitarbeiterinnen in fast 40 Ländern entwickelt. Mary Kay investiert engagiert in die wissenschaftlichen Aspekte von Kosmetik sowie in die Herstellung hochmoderner Hautpflegeprodukte, Farbkosmetik, Nahrungsergänzungsmittel und Duftstoffe. Mary Kay engagiert sich durch Partnerschaften mit internationalen Organisationen für die Stärkung von Frauen und ihren Familien. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Unterstützung der Krebsforschung, dem Schutz von Opfern häuslicher Gewalt, der Verschönerung unserer Gemeinden und der Ermutigung von Kindern, ihre Träume zu verwirklichen. Mary Kay Ashs ursprüngliche Vision glänzt weiter mit einem Lippenstift nach dem anderen. Mehr dazu erfahren Sie unter MaryKay.com.

