Die drei in Rom ansässigen Institutionen der UN für Lebensmittel und Landwirtschaft riefen am Freitag, dem 6. März, zu kühneren Aktionen auf, um Geschlechtergleichheit zu erreichen und Frauen und Mädchen in dem Landwirtschaftssektor und darüber hinaus zu ermächtigen. Bildquelle: Shutterstock.com Die Sicherung nachhaltiger globaler Lebensmittelsysteme ist nur...

Den vollständigen Artikel lesen ...