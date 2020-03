WASHINGTON (dpa-AFX) - Im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten hat der frühere US-Vizepräsident Joe Biden nach Prognosen die Vorwahl auch im Bundesstaat Missouri gewonnen. Das meldeten die Sender Fox News und NBC nach Schließung der Wahllokale am Dienstagabend (Ortszeit). Kurz zuvor hatten TV-Sender Biden bereits den Sieg im Bundesstaat Mississippi vorausgesagt. Im Zweikampf mit dem linken Senator Bernie Sanders um die Kandidatur konnte Biden seine Siegesserie vom "Super Tuesday" damit fortsetzen.



Am Dienstag vergangener Woche hatte der Ex-Vizepräsident überraschend die Vorwahlen in 10 von 14 Bundesstaaten gewonnen. Damit wurde wieder wahrscheinlicher, dass Biden den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl im November herausfordern könnte.



An diesem Dienstag wurde in sechs Bundesstaaten abgestimmt: neben Mississippi und Missouri auch in Michigan, Idaho, North Dakota und Washington. Insgesamt geht es hier um etwa neun Prozent aller regulären Parteitagsdelegierten. Angesichts der vergleichsweise vielen zu verteilenden Stimmen wurde der Vorwahltag auch "Mini Super Tuesday" genannt.



Missouri und Mississippi sind beides südliche Bundesstaaten mit einem verhältnismäßig großen Anteil an schwarzen Wählern, von denen viele Biden unterstützen - er war Vizepräsident unter dem ersten schwarzen US-Präsidenten Barack Obama, der von 2009 bis 2017 im Amt war. Auch in anderen südlichen Bundesstaaten hat Biden in den bisherigen Vorwahlen teils fulminante Siege eingefahren. Noch vor eineinhalb Wochen war sein Wahlkampf fast schon totgesagt worden. Die Wende brachte dann ein spektakulärer Erfolg bei der Vorwahl im südlichen Bundesstaat South Carolina Ende vergangenen Monats.



Bei einer Serie von Vorwahlen, die sich bis in den Juni hinzieht, werden die Stimmen von Delegierten verteilt. Diese reisen im Juli zum Nominierungsparteitag der Demokraten, um endgültig den Präsidentschaftskandidaten zu küren. Ein Bewerber muss dort 1991 von 3979 regulären Delegierten auf seiner Seite haben, um sich die Nominierung zu sichern. Nach dem "Super Tuesday" lag Biden nach vorläufigen Berechnungen des Fernsehsenders CNN bei der Zahl der Delegierten insgesamt in Führung vor Sanders. In nationalen Umfragen hat Biden Sanders den Rang als Favorit wieder abgelaufen./cy/jac/DP/zb