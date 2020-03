BERLIN (dpa-AFX) - Die "Berliner Morgenpost" zu Uber in Brandenburg:



"Auch an der Mobilität wird sich die Frage entscheiden, ob der ländliche Raum in Deutschland eine Zukunft hat. Fakt ist, dass die Versorgung dünn besiedelter Gebiete für staatliche Verkehrsgesellschaften immer mehr zum Minusgeschäft wird, weil Menschen von Dörfern in die Städte ziehen. Zu regelmäßigen Bus- und Bahnverbindungen müssen deswegen Alternativen her. In diese Lücke will jetzt der US-amerikanische Fahrdienst-Anbieter Uber stoßen. Das Unternehmen plant, noch im ersten Halbjahr einen Fahrdienst im Berliner Umland anzubieten. Doch Uber hat noch immer Probleme auf dem deutschen Markt, auch, weil die Dienste immer wieder in Konflikt mit dem Personenbeförderungsgesetz gerieten. In Brandenburg wird die Firma deshalb nun auch zeigen müssen, dass die Ankündigung mehr ist als nur ein PR-Gag."/ra/DP/fba

