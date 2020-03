PARIS (dpa-AFX) - Borussia Dortmund steht im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain vor einer Herausforderung der besonderen Art. Aus Sorge vor der weiteren Verbreitung des neuen Coronavirus wird die Partie am Mittwoch (21 Uhr/Sky) im Prinzenpark-Stadion vor leeren Rängen ausgetragen. Doch auch ohne die Unterstützung der Fans will der Fußball-Bundesligist seinen 2:1-Vorsprung aus dem Hinspiel gegen das Team des ehemaligen BVB-Trainers Thomas Tuchel erfolgreich verteidigen und in das Viertelfinale einziehen. Das gelang zuletzt im Jahr 2017./bue/DP/fba

