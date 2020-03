Gold / Treasury Metals Inc.: Treasury Metals liefert abermals Spitzenergebnisse und überträgt Projektbeteiligung!

Anzeige / Werbung

Während es an den Standardmärkten und den Ölmärkten hoch hergeht, wird Gold seinem Hort als sicherer Hafen gerecht. Auch wenn das Edelmetall leichte Kursverluste zu verzeichnen hatte, lagen diese allerdings darin begründet, dass es zuletzt sehr gut performt hat und somit Gewinne mitgenommen wurden. Erschwerend hinzu kommt an Paniktagen wie Montag, das von einigen Marktteilnehmern alles Verkauft wird, was geht. Statt von der Wertstabilität des Goldes zu profitieren kamen zuletzt allerdings auch gut aufgestellte Explorationsunternehmen wie Treasury Metals (ISIN: CA8946471064; WKN: A0Q8DW; TSX: TML), unter die Räder, obwohl das Unternehmen schon eine ordentliche Ressource im Boden hat, die kaum etwas von ihrem Wert eingebüßt hat. Zudem vergrößert Treasury seine Goldunzen durch ständige Explorationserfolge!!! Der Gewinnerinvestor kauft die Angst, wenn sich keiner in den Markt traut, und verkauft den Optimismus, wenn alle Aktien kaufen.Und nicht nur "Unzentechnisch" in Form von Bohrergebnissen geht es beim kanadischen Goldexplorer Treasury Metals (ISIN: CA8946471064; WKN: A0Q8DW; TSX: TML) gerade Schlag auf Schlag. Nachdem das Unternehmen erst am vergangenen Donnerstag mit Spitzenergebnissen von 5,2 g/t Au über 3,0 m, einschließlich 193 g/t über 1,0 m, aus zwei verschiedenen Mineralisierungsbereichen innerhalb der "C"-Zone aufwarten konnte, legte das Unternehmen gestern nach Börsenschluss schon wieder nach!Dieses Mal berichtet Treasury Metals (ISIN: CA8946471064; WKN: A0Q8DW; TSX: TML) über die ersten Ergebnisse der "Infill"-Erweiterungsbohrungen innerhalb der "Eastern Main Zone", also der östlichen Hauptzone auf seinem "Goliath"-Projekt im Nordwesten von Ontario.Sofort ins Auge stechen dabei die Bohrung TL20-524, die 3,4 Gramm pro Tonne (g/t) Gold (Au) über 20,8 m, einschließlich 8,6 g/t Au über 4,3 m durchschnitt. Die Bohrung wurde um 30 m neigungsabwärts der Bohrung TL19-507 angesetzt, die seinerzeit 2,4 g/t Au über 19,0 m, einschließlich 6,2 g/t Au über 4,0 m durchschnitt.Damit übertraf das Bohrloch TL20-524 nicht nur die früheren Spitzengehalte und Strecken, sondern weist auch Ergebnisse einer ausgedehnten, mineralisierten Zone mit bedeutenden, hochgradigen Proben auf. Zu Deutsch: weiteres signifikantes Upsidepotenzial in der potenziell abbaubaren Ressource vorhanden!!!Aber auch die Erweiterungsbohrung TL20-517, die den unteren östlichen hochgradigen Ausläufer innerhalb der Hauptzone untersuchte, war ein Volltreffer. Denn nicht nur, dass man dort auf 4,6 g/t Au über 4,4 m stieß, ist ein Erfolg, sondern auch der nicht erwartete Treffer in der sogenannten "Hanging Wall"-Zone, in der sogar 10,6 g/t Au über 1,0 m durchschnitten wurden. Somit scheint auch hier noch signifikantes Potenzial vorhanden zu sein.Eine andere erfolgreiche Erweiterungsbohrung war TL20-512, das 100 m neigungsaufwärts von TL20-517 niedergebracht wurde und mit 3,0 g/t Au über 7,0 m, einschließlich 5,4 g/t Au über 3,4 m ebenfalls hervorragende Ergebnisse lieferte. Die ebenfalls dieses Jahr niedergebrachte Bohrung 20-514 stieß zwar mit einem Goldgehalt von 0,6 g/t auf eine nicht ganz so hochgradige Mineralisierung, konnte aber dafür mit seiner Länge von 17,7 m punkten. Bemerkenswert dabei ist, dass scheinbar der ganze Bereich durchmineralisiert ist. Das lässt laut Treasury's Geologen die Spekulation zu, dass die Abbauzonen eine hervorragende Kontinuität bieten!Die bisherigen Bohrungen hätten eine hochgradige Zone in einem Gebiet durchschnitten, das sich über 200 m entlang des Streichens und 150 m neigungsabwärts im neuen Gebiet der östlichen "C"-Zone erstrecke. Noch wichtiger allerdings sei, dass das technische Team von Treasury Metals (ISIN: CA8946471064; WKN: A0Q8DW; TSX: TML), ähnlich wie im Hauptressourcengebiet, in der Lage gewesen ist, in bisher jedem Bohrloch der "Haupt"- und "C"-Zone auf Mineralisierung zu treffen."Starke Bohrergebnisse und die erteilte Umweltgenehmigung des Bundesministers positionieren uns hervorragend in einem sich stetig verbessernden Goldmarkt", sagte Greg Ferron, CEO von Treasury.Schlussendlich kann Treasury Metals (ISIN: CA8946471064; WKN: A0Q8DW; TSX: TML) einmal mehr auf hervorragende Ergebnisse blicken, die allen Anforderungsprofilen wie Klassifikationsupgrade und Schätzungen für die ersten Jahre des Minenlebens entsprochen haben. Zudem zeigt jedes der gemeldeten Bohrlöcher eine sehr gute Kontinuität in den mineralisierten Gebieten. Wenn Treasury Metals an diese Bohrerfolge anknüpft, könnte eine Übernahme des Unternehmens nur eine Frage der Zeit sein.Eine weitere gute Nachricht hielt Treasury Metals (ISIN: CA8946471064; WKN: A0Q8DW; TSX: TML) mit dem Übertrag seiner 100 % Beteiligung am "Shining Tree Fawcett East"-Projekt bereit. Wie das Unternehmen gestern mitteilte, hat man seine 5.045 ha und 280 Claims umfassenden Ansprüche am "Shining Tree Fawcett East"-Projekt an Platinex Inc. (CES: PTX) übergeben. "Shining Tree" befindet sich in der 21 km langen "Tyrrell-Ridout"-Deformationszone, die auch IAMGOLD's Goldlagerstätte "CôtéLake" und die Pan American Lagerstätte "Juby" beherbergt.Die Bezahlung für das Projekt, inklusive der noch von Treasury Metals bezahlten Lizenzgebühren, wird durch die Ausgabe von 12.500.000 Platinex-Stammaktien sowie 5.000.000 nicht übertragbare "Warrants" erfolgen. Dabei kann jeder "Warrant" zu einem Preis von 0,05 Dollar pro Aktie innerhalb von drei Jahren, ab dem Datum der Ausgabe, ausgeübt werden. Weiter vereinbarten die Unternehmen, dass Treasury Metals (ISIN: CA8946471064; WKN: A0Q8DW; TSX: TML) in den kommenden zwei Jahren vorrangig bei Finanzierungsrunden beteiligt wird, um den prozentualen Anteil an Platinex gleich zu halten oder zu erhöhen. Zudem hat Treasury das Recht, einen Kandidaten in den Vorstand von Platinex zu ernennen.Greg Ferron, CEO von Treasury Metals, sagte: "Die Konsolidierung von "Shining Tree" bietet zahlreiche Vorteile und setzt einige Synergien für beide Unternehmen frei. Wir freuen uns sehr, den bedeutenden Wissensschatz des Platinex-Teams in diesem Gebiet zu nutzen, um unser vernachlässigtes Projekt gemeinsam mit ihnen zu entwickeln." Auch James R. Trusler, Vorstandsvorsitzender von Platinex, zeigte sich sehr erfreut über die Vereinbarung und sagte: "Durch das Hinzufügen der "Shining Tree East"-Liegenschaft wird unser Besitz auf 19.895 ha ansteigen. Die erweiterte Liegenschaft wird nun bis an die Pan-American-Liegenschaft angrenzen, die die 4 Millionen Unzen Goldlagerstätte "Juby" beherbergt." Bereits frühere Explorationsarbeiten hätten beträchtliches Potenzial für kommerzielle Goldvorkommen angedeutet, die man nun quasi grenzenlos erkunden könne. Der besondere Explorationsfokus läge dabei auf dem unterexplorierten 21 km langen Abschnitt der Deformationszone "Tyrrell Ridout", da dort eine vielversprechende Goldmineralisierung vermutet wird.Unter Annahme, dass alle Beteiligten Institutionen der Vereinbarung zustimmen, soll die Transaktion bis zum 31. CA8946471064