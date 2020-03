Verändert sich die Farbe des Endproduktes, gilt es rechtzeitig einzugreifen, um Fehlproduktion zu minimieren und möglichst viel des Produkts zu retten. Dazu müssen Farbveränderungen frühzeitig erkannt werden. Hierbei helfen spezielle Messtechniken, um während der Produktion zuverlässige Kontrollen bei einfacher Handhabung durchzuführen.

Mit einem Spektralphotometer, dessen Sensor über der Probe agiert, lässt sich die Farbe eines Granulates exakt bestimmen. Die berührungslose Messmethode ist sehr anwenderfreundlich und liefert reproduzierbare Messergebnisse mit hoher Wiederholgenauigkeit. Besondere Eigenschaften sind dabei:

Berührungslose Messung

In der Verarbeitung haben einige Produkte die Form von Pellets, Granulat oder Chips, sind also kein flächiger Festkörper. Deshalb wird das Produkt zur Farbmessung in eine Schale gefüllt und die Oberfläche der Partikel als Ganzes betrachtet. Die Messung erfolgt berührungslos von oben. Die automatische Höhenanpassung stellt den optimalen Abstand der Probe zum Sensor sicher.

Einfache Handhabung

In der Probenmessung herrschte lange Uneinigkeit, wie man die Proben aufbereitet, ...

