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FOAMIX PHARMACEUTICALS LTD2,380-14,39 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD27,400+2,24 %
SPIELVEREINIGUNG UNTERHACHING FUSSBALL GMBH & CO KGAA8,950+1,13 %