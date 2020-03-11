FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.03.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.03.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
HK2C XFRA HK0388045442 HONGKONG EXCH. (BL 100)
2FP XFRA IL0011334385 FOAMIX PHARMACEUT.IS -,16
D84 XFRA CA25588T1030 DIZUN INTL ENTERPR.INC.
S6P XFRA DE000A2TR919 SPIELVGG UNTERHACH. NA ON
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.03.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
HK2C XFRA HK0388045442 HONGKONG EXCH. (BL 100)
2FP XFRA IL0011334385 FOAMIX PHARMACEUT.IS -,16
D84 XFRA CA25588T1030 DIZUN INTL ENTERPR.INC.
S6P XFRA DE000A2TR919 SPIELVGG UNTERHACH. NA ON
FOAMIX-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de