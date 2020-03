Funds Date Ticker ISIN code Shares in Currency Net Asset NAV/per Symbol Issue Value share Base Invesco 10.03.2020 PSRE IE00B23D8X81 700,001 EUR 5,237,702 7.48242 FTSE RAFI Europe UCITS ETF Invesco 10.03.2020 PSRF IE00B23D8S39 14,600,001 USD 259,117,085 17.74774 FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF Invesco 10.03.2020 PSRU IE00B23LNN70 859,201 GBP 7,338,087 8.54059 FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Invesco 10.03.2020 BUYB IE00BLSNMW37 1,267,001 USD 38,921,265 30.71921 Global Buyback Achievers UCITS ETF Invesco 10.03.2020 EUHD IE00BZ4BMM98 750,001 EUR 15,563,157 20.75085 EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Invesco 10.03.2020 HDLVEMN IE00BYYXBF44 2,037,311 USD 51,673,335 25.36350 FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Invesco S& 10.03.2020 PQVM IE00BDZCKK11 200,001 USD 6,044,824 30.22397 P 500 QVM UCITS ETF END