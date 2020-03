TOKIO/SCHANGHAI (Dowjones)--Nach der Stabilisierung des Vortages legen die asiatischen Aktienmärkte am Mittwoch wieder den Rückwärtsgang ein. Kaum eine Börse kann sich dem Abwärtstrend entziehen. Während die globalen Fallzahlen des Coronavirus bei Neuinfektionen und Todesfällen steigen, entweicht ein Stück der Vortageshoffnungen auf kräftige Wirtschaftsstimuli.

Enttäuschung kommt vor allem aus den USA. Dort wird über die von US-Präsident Donald Trump vollmundig angekündigten "dramatischen" Maßnahmen zur Stützung der Konjunktur gestritten. Der Vorstoß von Trump, die Lohnsteuer auszusetzen, um die Wirtschaft während des Coronavirus-Ausbruchs anzukurbeln, ist im Kongress ins Leere gelaufen.

Parlamentarierer beider Parteien erklärten, dass sie gezielte Maßnahmen zur Unterstützung der Arbeitnehmer und der angeschlagenen Reisebranche bevorzugen. "Wir brauchen eine sinnvolle Unterstützung der Wirtschaftstätigkeit und der Kreditvergabe - insbesondere für kleine Unternehmen, und nicht einen gezielten Ansatz, der nur von der Exekutive durchgeführt wird", kritisiert Chefvolkswirt Joe Kalish von Ned Davis Research die Pläne Trumps.

Angesichts dieser Entwicklung gehen die extrem guten Vorgaben der Wall Street unter, zumal die Futures der US-Indizes betreis wieder einen sehr schwachen Start am Mittwoch an den US-Börsen signalisieren.

Der Aktienmarkt in Australien verlor besonders deutlich, In Japan und Südkorea fallen die Kurse etwas weniger stark, Hongkong schlägt sich mit einer leichteren Tendenz wacker. In Australien ging es um 3,6 Prozent steil abwärts. Der frühere Finanzminister Martin Parkinson sieht eine hohe Rezessionsgefahr. Laut Berichten könnte ein australische Konjunkturpaket 15 Milliarden und 20 Milliarden Austral-Dollar ausmachen. Australische Staatsanleihen ziehen an, nachdem die Notenbank des Landes angekündigt hat, eher die Zinsen angehen zu wollen als Anleihen zu erwerben.

In Hongkong haben die Kurse ins Minus gedreht, der Leitindex HSI büßt 0,7 Prozent ein. Laut Händlern sind Ausmaß und vor allem Dauer des Wirtschaftseinbruchs durch die Corono-Epidemie noch immer nicht absehbar. Der Nikkei-225 in Tokio fällt um 2,1 Prozent. Die japanische Regierung hat zwar ein milliardenschweres Konjunkturprogramm vorgestellt, die Sorgen über eine Rezession blieben aber, heißt es.

Abzulesen ist das am Devisenmarkt, wo der Yen wieder deutlich steigt und seine Reputation als Fluchthafen in Krisenzeiten untermauert. Die steigenden Yen-Kurse drücken den Aktienmarkt zusätzlich, trüben sie doch die Wettbewerbsfähigkeit der japanischen Exportwirtschaft.

In Südkorea baut der Kospi die Verluste auf knapp 3 Prozent aus. Insbesondere die Debatte in den USA über die Stützungspläne von US-Präsident Trump würden genau verfolgt, heißt es.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.725,90 -3,60% -14,34% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.416,06 -2,27% -16,02% 07:00 Kospi (Seoul) 1.908,25 -2,79% -13,17% 07:00 Schanghai-Comp. 2.978,11 -0,62% -2,36% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.218,96 -0,66% -9,81% 09:00 Straits-Times (Sing.) 2.797,83 -1,23% -13,67% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.451,23 +1,45% -9,96% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 10:00 Uhr % YTD EUR/USD 1,1348 +0,3% 1,1309 1,1363 +1,2% EUR/JPY 118,60 -0,2% 118,86 118,73 -2,7% EUR/GBP 0,8778 +0,2% 0,8763 0,8699 +3,7% GBP/USD 1,2929 +0,2% 1,2905 1,3057 -2,4% USD/JPY 104,51 -0,6% 105,11 104,44 -3,9% USD/KRW 1194,35 +0,8% 1185,02 1193,94 +3,4% USD/CNY 6,9461 -0,1% 6,9564 6,9468 -0,3% USD/CNH 6,9502 -0,1% 6,9601 6,9515 -0,2% USD/HKD 7,7678 +0,0% 7,7678 7,7692 -0,3% AUD/USD 0,6507 -0,0% 0,6508 0,6569 -7,1% NZD/USD 0,6290 +0,2% 0,6278 0,6315 -6,6% Bitcoin BTC/USD 7.866,23 -1,1% 7.956,01 7.901,04 +9,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 34,95 34,36 +1,7% 0,59 -42,2% Brent/ICE 37,88 37,22 +1,8% 0,66 -41,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.659,81 1.653,21 +0,4% +6,60 +9,4% Silber (Spot) 17,01 16,96 +0,3% +0,04 -4,7% Platin (Spot) 877,80 874,20 +0,4% +3,60 -9,0% Kupfer-Future 2,54 2,53 +0,4% +0,01 -9,5% ===

