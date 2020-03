NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Roche-Aktie in ihre "Conviction Buy List" aufgenommen. Die Einstufung wurde auf "Buy" mit einem Kursziel auf 400 Franken belassen. Die Wachstumsaussichten des europäischen Pharmasektors seien weitgehend unbeeinflusst von den jüngsten Belastungsfaktoren, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dabei seien vor allem die Aktien von Sanofi und Roche relativ sichere Häfen im gegenwärtigen Sturm. Gerade Roche zeichne sich durch sein sehr defensives Profil aus./edh/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2020 / 00:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



CH0012032048

ROCHE-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de