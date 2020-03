Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sieht die vorhandenen Kapazitäten an Intensivbetten als entscheidend an bei der Bekämpfung der Corona-Epidemie. Im Deutschlandfunk sagte der CDU-Politiker, dass Deutschland zwar mehr Pflegekräfte und Ärzte bräuchte. Aber er wies Kritik zurück, das Gesundheitssystem wäre wegen jahrelanger Sparmaßnahmen mit der Corona-Epidemie überfordert.

"Wir haben 28.000 Intensivbetten in Deutschland, etwa 25.000 Plätze mit Beatmung. Das ist bezogen auf die Bevölkerungsgröße die beste Ausstattung in ganz Europa", so Spahn. Dennoch müsse Deutschland alles dafür tun, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Man sehe in Italien, dass die Kapazität im Bereich der Intensivmedizin der Engpass beim Umgang mit der Krankheit sei, betonte der CDU-Politiker.

"Trotzdem können selbst wir, wenn zu viel gleichzeitig sich an Neuinfektion ergibt und vor allem zu viele Ältere und chronisch Kranke auf eine intensivere Behandlung angewiesen sind, selbst wir dann eben in Engpässe kommen", sagte Spahn. "Aber im Vergleich haben wir zumindest eine gute Startbedingung." Auch habe Deutschland ähnlich wie Südkorea sehr früh und umfangreich testen können, was bei der Eindämmung der Epidemie helfe.

Österreichs Entscheidung, Einreisen aus Italien zu stoppen, hält Spahn nicht für nachahmenswert. Denn das Virus sei bereits im Land und Deutschland müsse mit der Infektion umgehen. Wichtig sei allerdings ein besser und schneller koordiniertes Umgehen mit dem Virus innerhalb der Europäischen Union ähnlich wie zu Zeiten der Finanzkrise.

