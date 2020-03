NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BP von 720 auf 550 Pence gesenkt, die Aktie aber auf der "Conviction Buy List" belassen. Wegen des jüngsten Ölpreiseinbruchs und der noch unklaren Auswirkungen der Coronavirus-Krise habe er seine Ölpreisprognosen für 2020 und 2021 deutlich reduziert, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Daraus resultierten entsprechend niedrigere Gewinnerwartungen für die integrierten europäischen Ölkonzerne. Für die sogenannten "EU Big Oils" schraubte er seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre 2020/2021/2022 um durchschnittlich 77/39/17 Prozent herunter./edh/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2020 / 21:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0007980591

