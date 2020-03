NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Sanofi von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 104 Euro belassen. Die Wachstumsaussichten des europäischen Pharmasektors seien weitgehend unbeeinflusst von den jüngsten Belastungsfaktoren, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dabei seien vor allem die Aktien von Sanofi und Roche relativ sichere Häfen im gegenwärtigen Sturm. Sanofi sei günstig zu haben und dürfte von diversen Kurstreibern profitieren./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2020 / 00:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



FR0000120578

SANOFI-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de