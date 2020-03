Zürich (www.aktiencheck.de) - Die Volatilität war in den letzten Tagen enorm, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. Anfang der Woche sei der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sogar an einem Tag über 1.000 Punkte in die Knie gegangen. Bei diesem Sell-Off sei ein enorm großes Gap in den Chart gerissen worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...