Am Dienstag kam es zu einer Gegenbewegung am deutschen Aktienmarkt. Autowerte wie Daimler, BMW und Volkswagen legten zum Teil deutlich zu. Ist der Abverkauf damit beendet, oder steht die nächste Abwärtswelle bevor?Die Automobil-Hersteller hat es in den letzten Wochen schwer gebeutelt. Der Ausbruch des Coronavirus und der damit verbundene Stillstand der Wirtschaft in China sorgte für einen starken Einbruch des chinesischen Automarktes. Für das laufende Jahr sei von einem Absatzrückgang im chinesischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...