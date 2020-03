BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will am Freitagabend mit Arbeitgebern und Gewerkschaften über weitere Maßnahmen gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise beraten. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen, zuerst hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland darüber berichtet. An dem Treffen sollen auch Arbeitsminister Hubertus Heil und Finanzminister Olaf Scholz (beide SPD) teilnehmen.



Das Bundeskabinett hatte am Dienstag ein Gesetz auf den Weg gebracht, das eine massive Ausweitung der Kurzarbeit vorsieht./hoe/and/DP/jha