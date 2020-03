Auf Richtungssuche: Trotz massiver Kursgewinne an der Wall Street am Dienstag wird der DAX zur Wochenmitte wohl bestenfalls behauptet in den Handelstag starten. Pläne der US-Regierung zur Unterstützung der Unternehmen und Verbraucher hatten am Vortag in New York die Aktienkurse im späteren Handelsverlauf kräftig angeschoben. Später jedoch überwog erneut die Sorge der Anleger vor den wirtschaftlichen Auswirkungen von Covid-19 und die Gewinne verpufften. In Asien setzte sich am Morgen bereits der ...

