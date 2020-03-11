- BERENBERG HEBT AXA AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 29,70 EUR- BERENBERG HEBT LENZING AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 55 (60) EUR- CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR WORLDLINE AUF 50 (53) EUR - 'UNDERPERFORM' - DEUTSCHE BANK HEBT ADECCO AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 43 (48) CHF- DEUTSCHE BANK HEBT RANDSTAD AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 36 (45) EUR- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BP AUF 550 (720) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST'- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ENI AUF 13 (20) EUR - 'BUY'- GOLDMAN HEBT ROCHE AUF 'CONVICTION BUY LIST' (BUY) - ZIEL 400 CHF- GOLDMAN HEBT SANOFI AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 104 EUR- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SHELL B AUF 2050 (3100) PENCE - 'BUY'- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR TOTAL SA AUF 47 (69) EUR - 'BUY'- HSBC HEBT FERRARI AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 160 (135) EUR - HSBC HEBT IBERDROLA AUF ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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