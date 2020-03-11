Anzeige
Mehr »
Login
Mittwoch, 11.03.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 618 internationalen Medien
Von Beginn an dabei sein Milliarden-Markt für Psychedelika erreicht die Börse!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: EVNK01 ISIN: DE000EVNK013 Ticker-Symbol: EVK 
Xetra
11.03.20
09:48 Uhr
21,200 Euro
+0,630
+3,06 %
Branche
Industrie/Mischkonzerne
Aktienmarkt
Prime Standard
MDAX
DAX International 100
1-Jahres-Chart
EVONIK INDUSTRIES AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
EVONIK INDUSTRIES AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
21,180
21,200
10:04
21,180
21,200
10:04
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
EVONIK
EVONIK INDUSTRIES AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
EVONIK INDUSTRIES AG21,200+3,06 %
LEG IMMOBILIEN AG106,30+1,43 %
NOVARTIS AG74,22-1,70 %