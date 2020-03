...für alle anderen. JP Morgan war am Freitag und Montag eine der größten Verlierer-Aktien in New York bei sehr hohen Umsätzen. Insgesamt - 15 %. Gestern aber + 7,9 % und darin liegt die Trendwette, denn: Die soliden Banken sind stets ein wichtiger Trendindikator für alle anderen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV