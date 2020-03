Am Standort Tianjin fertigt Vitesco Technologies den E-Achsantrieb EMR3 in Serie (Bild 1). Die kompakte Einheit aus elektrischer Maschine, Leistungselektronik (Inverter) und Untersetzungsgetriebe (Reducer) wiegt deutlich unter 80 kg, leistet in der jetzt gefertigten Ausführung bis zu 150 kW und stellt bis zu 2900 Nm Drehmoment bereit. Damit entsprechen die Leistungsmerkmale des kompakten, hochintegrierten Achsantriebs in etwa denen eines konventionellen 2-l-Turbodiesels. Allerdings lässt sich der EMR3 ungleich leichter in ein Fahrzeugmodell integrieren als ein Antriebsstrang mit Verbrennungsmotor. ...

