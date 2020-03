BERLIN (Dow Jones)--Die SPD im Bundestag hat deutliche Änderungen am Kohleausstiegsgesetz angemahnt und mehr Zeit für die parlamentarische Beratung gefordert. Bei den geplanten Abschaltungen für Steinkohlekraftwerke gebe es "erheblichen Nachbesserungsbedarf", sagte der wirtschafts- und energiepolitische Fraktionssprecher, Bernd Westphal, anlässlich eines Podiums des SPD-Wirtschaftsforums in Berlin. Die geplanten ordnungsrechtlichen Stilllegungen seien "ein Instrument, das man so nicht anwenden kann".

Westphal stellte zugleich den geplanten Zeitplan infrage, wonach der Gesetzentwurf bereits im April in zweiter und dritter Lesung beraten werden soll: "Wir sind jetzt erst am Anfang." Angesichts der Tragweite des Gesetzes komme es "auf vier Wochen nicht an". Es müsse "Gründlichkeit vor Schnelligkeit" gehen.

Im Kohleausstiegsgesetz von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ist vorgesehen, dass Steinkohlekraftwerke zunächst über Ausschreibungen stillgelegt werden, ab 2027 aber komplett ohne Entschädigungen. Zudem soll das Aus der Steinkohle deutlich früher kommen als das der Braunkohle. Altmaier hatte den Stilllegungspfad unter anderem mit der Sicherung von Arbeitsplätzen in den Braunkohletagebauen begründet.

Westphal stellte eine Verhandlungslösung für die sieben oder acht besonders betroffenen Kraftwerksbetreiber in Aussicht. Diese bräuchten Planungs- und Rechtssicherheit, denn es gehe um "Vertrauen in den Wirtschaftsstandort". Entweder lasse man die Ausschreibungen länger laufen als 2026 oder Finanzminister Olaf Scholz (SPD) müsse mehr Geld für die Anlagenbetreiber bereitstellen.

Auch am geplanten Kohleersatzbonus, mit dem Betreiber von Heizkraftwerken angereizt werden sollen, von Kohle auf Gas umzurüsten, übte der Energiepolitiker Kritik. Der geplante Betrag von 180 Euro je Kilowatt sei "nicht auskömmlich, um Investoren zu locken". Zudem fordert die SPD, beim Kohleersatzbonus auch Umrüstungen auf Wasserstoff zu fördern. Bislang sind für Umbauten auf Wasserstoff keine Förderungen vorgesehen. Derartige "Defizite" müssten behoben werden, so Westphal.

Für den 25. März ist eine weitere Expertenanhörung im Wirtschaftsausschuss des Bundestags angesetzt. Westphal erklärte, hier gebe es noch eine "Menge" Fragen. Das Kohleausstiegsgesetz ist an die 40 Milliarden Euro Strukturhilfen für die Kohleregionen gekoppelt. Das Geld kann erst dann fließen, wenn das Kohleausstiegsgesetz in Kraft tritt.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 11, 2020 04:16 ET (08:16 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.