LONDON (dpa-AFX) - Auf die überraschende Leitzinssenkung der britischen Notenbank hat am Mittwoch der Londoner Leitindex FTSE 100 im frühen Handel mit deutlichen Kursaufschlägen reagiert. Der "Footsie" legte anfangs um mehr als 2 Prozent zu. Danach bröckelten die Gewinne allerdings etwas ab auf gut 1 Prozent bei 6020 Punkten.



Die Bank of England (BoE) reduzierte den Leitzins nach einem Notfalltreffen um 0,50 Prozentpunkte. Sie begründete den Schritt mit der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus. Die Sitzung des geldpolitischen Ausschusses war außerplanmäßig. Die Währungshüter wollen die Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen erleichtern und die Kapitalanforderungen für Banken senken.



Immobilienwerte verzeichneten in London besonders kräftige Aufschläge. Sie gelten als Profiteure tiefer Zinsen. Bau- und Immobilienfinanzierungen werden dadurch günstiger. Im Leitindex waren Taylor Wimpey , Persimmon und Barratt Development mit Kursgewinnen von jeweils um die 4 Prozent unter den stärksten Papieren.



Sie hatten bereits nach dem Wahlsieg von Premier Boris Johnson im Dezember sehr deutlich zugelegt, im Zuge des jüngsten Ausverkaufs im Zuge der Corona-Krise aber ihre Gewinne abgegeben. Auch Finanzwerte waren am Mittwoch relativ weit vorne im "Footsie"./ajx/jha/