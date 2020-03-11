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WKN: A1JCLK ISIN: AU000000AHZ5 Ticker-Symbol: DDF 
Frankfurt
11.03.20
09:50 Uhr
2,760 Euro
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Gesundheitswesen
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
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