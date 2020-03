Hamburg (ots) - Immer nett, immer freundlich. So kennt man Designer Guido Maria Kretschmer, 54. In der aktuellen GALA (Heft 12/2020, ab morgen im Handel) verrät er, dass er sich von seinem eigenen Mister-Nice-Guy-Image manchmal beengt fühlt: "Wenn ich Leuten zuhören muss, die einfach langweiliges Zeug erzählen oder dumm daherreden. Manchmal passiert mir so was im Flugzeug oder in der Bahn, wo man ja quasi ausgeliefert ist und nicht wegkann. Mein Trick ist der, dass ich meist selbst anfange zu erzählen, so muss ich mir wenigstens das Gequatsche des anderen nicht anhören."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationSophie Charlotte HerzbergGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884E-Mail: herzberg.sophie-charlotte@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6106/4543509