Die aktuell längste Serie: Manitowoc mit 4 Tagen Plus in Folge (Performance: 267.31%) - die längste Serie dieses Jahr: Swiss Re 13 Tage (Performance: 7.16%). Tagesgewinner war am Dienstag SolarWorld mit 28,21% auf 0,04 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -27,27%) vor Apache Corp. mit 12,98% auf 10,79 (147% Vol.; 1W -56,82%) und publity mit 12,04% auf 34,90 (310% Vol.; 1W 0,00%). Die Tagesverlierer: SW Umwelttechnik mit -9,60% auf 32,00 (13% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 7,38%), Klöckner mit -8,88% auf 3,88 (273% Vol.; 1W -23,36%), Telecom Italia mit -7,17% auf 0,37 (131% Vol.; 1W -22,61%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Roche GS (3489,22 Mio.), Novo Nordisk (3000,79) und Coca-Cola (2946,73). Umsatzausreisser ...

