FX/Zinsen: Während ich die Schirme hochfahre und mir einen Einstieg für die tägliche Morgenpost überlege, nimmt mir die Bank of England diese Arbeit ab und cuttet die Leitzinsen um 50 Basispunkte - vielen Dank! Zusätzlich hat Chancellor of the Exchequer (ich liiiiiiiiiiiebe diesen Titel, klingt doch deutlich besser als "Finanzminister", oder?) Rishi Sunak angekündigt, heute ein Maßnahmenpaket im Wert von 600 Mrd. Pfund Sterling (!) vorstellen zu wollen. Infrastrukturelle Maßnahmen sollen damit bis Mitte 2025 gefördert werden. Eine Menge Holz, um es flapsig zu formulieren, Holz, das Donald Trump gestern vergessen hat zu liefern. Sein großspurig angekündigtes Unterstützungspaket wurde nicht einmal in Grundzügen ...

