Moskau verkündete heute morgen, dass man zu Gesprächen bereit ist. Typisch russisch. Die Slawen muss man erst an die Wand drücken, bevor sie aufgeben oder vernünftig werden. Was heraus kommt ist unklar, aber Entspannung ist angesagt. Wie verhält man sich dann gegenüber Ölaktien? Sie waren letzthin die großen Verlierer und wird daraus ein Comeback?



