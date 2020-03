Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Klagenfurt/Wien (pts011/11.03.2020/10:00) - Es gibt nur wenige international agierende Unternehmen, die Laserbeschriftungsgeräte im Modulsystem anbieten. Eine dieser High-Tech-Produktionsstätten befindet sich im beschaulichen Klagenfurt am Wörthersee. Die Herren über das gebündelte Licht bei penteq https://www.penteq.com/ entwickeln ausgeklügelte Maschinen und Software für das Laserbeschriften, Laserreinigen, Laserschweißen, Laserfeinschneiden und Laserbohren.



Gerade wurden innovative Typenschildlaser der Generation 4.0 für den weltweiten Einsatz in der Logistik und in der Industrie entwickelt. "Durch unser einzigartiges Modulsystem können für jeden Einsatz die maßgeschneiderten Lasergeräte mit der entsprechenden Software konfiguriert werden. Unsere Laser können Dinge, über die man nur staunen kann. Exakte Beschriftungen und Data Matrix Codes von unter einem Millimeter bis zu fast jedem gewünschten Großformat, auf den unterschiedlichsten Typenschildgrößen und allen erdenklichen Materialien", schmunzelt penteq-Geschäftsführer und CEO Thomas K. Penkner.



Industrie braucht flexible und smarte Lasertechnologie



Egal, ob Seriennummern, Produktnamen, QR-Codes oder andere Informationen. Typenschilder sind in der Industrie unerlässlich für einen reibungslosen Produktionsablauf und müssen höchsten Anforderungen und Belastungen standhalten. Aufdrucke müssen auch nach langer Zeit lesbar bleiben und absolut beständig gegen Hitze, Feuchtigkeit und andere Einwirkungen. Dabei haben sich Laserbeschriftungen auf Alu, Edelstahl oder Kunststoff bestens bewährt.



"Bisher waren Laser aber relativ unflexibel und konnten nur Typenschilder in bestimmten vorkonfigurierten Größen produzieren. Mit dem penteq-LG20-Smartlaser können durch die angepassten Einsätze individuelle Typenschilder aus verschiedensten Materialien in unterschiedlichen Größen und Formen gelasert werden.



"Nach Wunsch können vorgestaltete Layouts oder auch variable Inhalte just in time an den Laser gesandt werden. Der integrierte Codelaser kann Aufträge von einem Laufzettel oder vom QR-Code auf einem Smartphone einlesen. Der individuellen Konfiguration und der Einbindung in eigene Daten-Systeme sind kaum Grenzen gesetzt. Mit der PenApp bieten wir unseren Kunden auch eine kundenspezifisch konfigurierbare App für Smartphone, Tablet und Desktop zur Produktrückverfolgung", so penteq-CEO Thomas K. Penkner.



Typenschilder lasern in Millionenauflage



Wenn es um industrielle Massenproduktion von gelaserten Typenschildern geht, dann sind die maßgeschneiderten penteq Modelle L-PL SB10 + SB50 weltweit in vielen namhaften Unternehmen im Einsatz. Ingenieurskunst Made in Austria, ermöglicht äußerst kompakte Maße (2,5m ^ 2 bis 4,8m ^ 2 Fläche) des Lasergerätes mit vollem Funktionsumfang. Als Erweiterung wird eine integrierte Etikettier Einheit angeboten, die die fertig beschrifteten Typenschilder mit einem Schutzetikett beklebt.



Der Schutz der Mitarbeiter wird durch eine vollständig integrierte, Laserrauchabsaugung gewährleistet, die nur während des Beschriftungsvorganges läuft und permanent von der Maschinensteuerung überwacht wird. Durch den 3-fachen Filter mit Aktivkohle werden 99,997 % aller Partikel eliminiert.



Eine von penteq speziell für Typenschildanwendungen entwickelte Software, bietet umfassende Einstellungsmöglichkeiten - egal, ob mit manueller Eingabe oder durch Einlesen mittels Barcodescanner und in Anbindung an alle ERP-Systeme (SAP, Oracle, etc.).



