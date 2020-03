FRANKFURT (dpa-AFX) - EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat die EU-Regierungschefs wegen der Coronavirus-Krise Kreisen zufolge vor einem extremen Schock für die Wirtschaft gewarnt. Ohne koordiniertes Vorgehen werde Europa ein Szenario erleben, das viele an die große Finanzkrise 2008 erinnern werde, sagte Lagarde am Dienstagabend einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg während einer Telefonkonferenz des EU-Rats zufolge. Mit der richtigen Antwort werde sich der Schock wahrscheinlich als vorübergehend erweisen. Bloomberg nannte keine konkrete Quelle.



Die EZB werde auf ihrer Sitzung an diesem Donnerstag alle Instrumente prüfen, heißt es in dem Bericht. Man wolle die Liquiditätsversorgung sicherstellen und dafür sorgen, dass die Kreditvergabe nicht versiege. Die Maßnahmen würden aber nur wirken, falls die Regierungen auch handelten./jsl/mf/zb

EZB-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de