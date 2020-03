Der Anbieter von flexiblen Büroflächen, Team Offices und Coworking Arbeitsplätzen eröffnet im Basler Rosental Mitte die erste Location ausserhalb Zürichs.Zürich - Westhive eröffnet im Basler Rosental Mitte die erste Location ausserhalb Zürichs. Der neue Standort ist der Startschuss für die schweizweite Expansion von Westhive, der schnell wachsenden Anbieterin der Schweiz für flexible Büroflächen, Team Offices und Coworking Arbeitsplätze. Direkt angrenzend an die Messe Basel und in unmittelbarer Nähe zum Badischen Bahnhof entstehen in einem...

Den vollständigen Artikel lesen ...