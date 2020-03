Berlin (ots) - Für die Sicherstellung der wirtschaftlichen und technologischen Souveränität Europas und dessen Widerstandsfähigkeit gegen externe Schocks nehmen die rund 25 Millionen mittelständischen Unternehmen in Europa eine Schlüsselrolle ein. Dies geht aus dem am 10. März 2020 von der Europäischen Kommission in Brüssel vorgelegten Bericht für eine EU-Mittelstandsstrategie hervor. Dazu Marija Kolak, Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR): "Die neue Mittelstandsstrategie der Europäischen Kommission betont richtigerweise die im Vergleich zu Großunternehmen hohen administrativen und regulatorischen Belastungen und Marktbarrieren für den Mittelstand. Allerdings sollte die Kommission auf dem Weg zu einem nachhaltigen und digitalen Europa auf europäischer Ebene mehr konkrete Entlastungen in Aussicht stellen. Die Unternehmen benötigen unmittelbare Maßnahmen in Form eines breiten Bürokratieabbaus".Deshalb unterstütze der BVR das Vorhaben der EU-Kommission, die Auswirkungen von Goldplating auf den Mittelstand zu überprüfen. Eine konsequente 1:1-Umsetzung von europäischem Recht in der nationalen Gesetzgebung sei zur Stärkung des Mittelstands unerlässlich. Wichtig sei auch die von der EU-Kommission angekündigte Einsetzung eines hochrangigen EU-Mittelstandsbeauftragten bei der Europäischen Kommission, der die Belange des europäischen Mittelstands aktiv vertritt.Die in der EU-Mittelstandsstrategie betonte Finanzierungslücke als Wachstumshindernis des Mittelstands gebe es in Deutschland nicht. "Zur guten Finanzierungssituation des Mittelstands hierzulande trägt maßgeblich die zuverlässige Kreditfinanzierung durch die deutschen Genossenschaftsbanken bei", unterstreicht Kolak.Für die meisten mittelständischen Unternehmen sei der klassische Bankkredit die favorisierte Finanzierungsform, während Kapitalmarktfinanzierungen aufgrund der vergleichsweise hohen Kosten und Anforderungen wie Mindestvolumina, Berichtspflichten oder Rating seltener gewählt werden.Pressekontakt:Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)Melanie Schmergal, Abteilungsleiterin Kommunikation undÖffentlichkeitsarbeit / PressesprecherinTelefon: (030) 20 21-13 00, presse@bvr.de, www.bvr.deOriginal-Content von: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40550/4543563